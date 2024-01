Las soberanas del esperado Carnaval

El Carnaval arrancará el próximo viernes 9 de febrero con las coronaciones de varias reinas aclamadas, como Lía Victoria Borrero IIIª, de la prestigiosa Calle Abajo de las Tablas.

Para la gema del Barrio de Punta Fogón, esta temporada será un rotundo éxito, pues las tunas a nivel nacional se han preparado con esmero y el público está ávido de sana diversión.

Sobre su participación, comenta que: “Mi reinado va a estar colmado de alegría, belleza, mucho lujo y tradición”.

Mientras, en Pedasí, Zulay Nicolle Escobar, próxima reina de la Calle Arriba, se dice preparada para dar una fiesta de altura, como solo su gente lo sabe hacer. “Somos las que prendemos el parque y este año les prometo que no será la excepción... Representar a la tuna que me ha visto crecer me llena de alegría y mucho orgullo”, expresa.

En la Calle Arriba de Santo Domingo, los preparativos van viento en popa para ofrecer ese derroche de costumbres que al público tanto le gusta.

Su soberana 2024, Yudy Herrera, comenta que: “De mi Carnaval pueden esperar cuatro días de lujo, esplendor y muchas sorpresas para las cuales hemos trabajado fuerte, pero sobre todo, un Carnaval lleno de lo nuestro, de lo que nos identifica como pueblo”.