$!Las galletas de autor ganan popularidad

Las galletas artesanales han ganado popularidad en el mercado local, convirtiéndose en una de las opciones favoritas para quienes buscan postres diferentes, con sabores innovadores y presentaciones llamativas.

Verónica Castillo, de @galleticas.stgo, considera que actualmente existe un mayor interés del público por probar galletas fuera de lo tradicional, especialmente aquellas inspiradas en tendencias internacionales.

“Las personas buscan sabores distintos y nuevas experiencias al momento de consumir un postre”, comentó.

Castillo señaló que este auge ha permitido que surjan propuestas con combinaciones creativas y ediciones limitadas, como el llamado “Brownie Dubái”, inspirado en un famoso chocolate relleno de pistacho y una pasta árabe crocante, que ha tenido gran aceptación entre los consumidores.

La emprendedora indicó que los precios de este tipo de productos artesanales pueden variar entre $1.25 y $3.75, dependiendo del tamaño y los ingredientes.

Además, destacó que las redes sociales han influido en el crecimiento de este mercado, ya que muchos postres se vuelven virales y despiertan el interés de nuevos clientes.