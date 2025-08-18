Lanzan programa de educación superior con becas para periodistas en Panamá

El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE), en alianza con la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), ha puesto en marcha un programa de educación superior que permitirá a periodistas y comunicadores sociales acceder a licenciaturas, maestrías y doctorados con becas que superan el 60% y alcanzan hasta el 75% del costo.

Se trata de una oportunidad académica diseñada para que los profesionales del gremio puedan elevar su formación, ampliar sus competencias y explorar nuevas áreas del conocimiento a un precio accesible. El programa no se limita únicamente a la comunicación social.

Los interesados podrán optar por estudios en educación, administración, derecho, docencia superior, recursos humanos y desarrollo comunitario, entre otros, lo que abre un abanico de posibilidades para la diversificación profesional, destacó la presidenta de CONAPE, Gricelda Esther Melo.

En tanto, Gregorio Urriola, director de FUNIBER Panamá, explicó que todos los títulos emitidos cuentan con respaldo oficial de universidades reconocidas en el extranjero, y pueden ser solicitados con apostilla para su posterior validación en Panamá ante la Universidad de Panamá. “Tenemos el agrado de realizar este lanzamiento dirigido al Colegio de Periodistas, por medio del cual los asociados tendrán becas sustantivas mayores al 60% en programas de posgrado, maestría e incluso doctorado”, subrayó.

Por su parte, Marjorie Franco, de la Secretaría Académica de FUNIBER Panamá, resaltó que la plataforma Moodle es “amigable y brinda a los estudiantes acceso a materiales de estudio, recursos virtuales y la posibilidad de interactuar con profesionales de distintos países; son programas flexibles y accesibles”. En el caso de las maestrías, los participantes podrán culminar sus estudios en un plazo máximo de 24 meses, e incluso de manera acelerada según su disponibilidad de tiempo.

“Es una invitación abierta y es para todos, como lo realiza siempre el colegio. Queremos que los colegas puedan aprovechar esta oportunidad y acercarse a la información, que estará disponible en la página web y redes sociales de CONAPE”, concluyó Melo.

Las inscripciones ya están abiertas, y los interesados pueden obtener más información a través del portal oficial www.conapepanama.com, que redirecciona a la página de FUNIBER para el proceso de aplicación (https://www.funiber.org.pa/areas-de-conocimiento).