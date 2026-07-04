La UER anuncia la participación de Canadá en el Festival de Eurovisión 2027

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la emisora pública nacional de Canadá, CBC/Radio-Canada, han anunciado este miércoles que Canadá participará en el Festival de Eurovisión 2027 que tendrá lugar en Bulgaria.

Así lo ha dado a conocer la UER, que ha destacado que Canadá es el primer país en unirse al festival desde que lo hiciera Australia en 2015 y que competirá en las semifinales cuando se incorpore al concurso el próximo año. CBC/Radio-Canada informará de los detalles sobre cómo se seleccionará su candidatura a finales de este año.

La UER ha destacado que en la pasada edición Canadá se situó entre los tres primeros países en la votación del ‘resto del mundo’, así como entre los mayores compradores de entradas fuera de Europa para asistir a las semifinales y a la gran final.

La semana pasada, CBC/Radio-Canada se convirtió en miembro de pleno derecho de la UER, lo que le permite optar a participar en el Festival de Eurovisión, a partir de la 71ª edición el año que viene.

“En este Día de Canadá, mientras celebramos con los canadienses de todo el país y del mundo la riqueza y la diversidad de la cultura canadiense, estamos muy emocionados de confirmar que llevaremos el evento de música en vivo más grande del mundo a los canadienses”, ha afirmado la presidenta y directora ejecutiva de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard.