La temporada de cerezos en flor alcanza su punto máximo en Japón

Japoneses y turistas acudieron el lunes a los sitios más lindos del país con cerezos para admirar las flores en su apogeo y disfrutar bajo estos árboles.

Los pétalos blancos y rosados de las flores de los cerezos, conocidas con el nombre de “sakura”, anuncian la llegada de la primavera al archipiélago, y muchos aprovecharon este evento para visitar los parques, templos e incluso cementerios donde se realizan las tradicionales congregaciones de “hanami” (“observación de flores”).

Los japoneses albergan “sentimientos muy particulares por los sakura”, explicó Akiko Nyman, 48 años, una habitante de Tokio, mientras admiraba las flores en el popular parque de Ueno, en pleno centro de la capital.

“Los amamos porque es tan corto... no dura mucho tiempo, vuelve cada año, es algo muy especial”, señaló.

En la antigua capital imperial de Kioto, las autoridades declararon el lunes el pleno florecimiento tras examinar un árbol de referencia en los predios del castillo de Nijo, sitio inscrito en el patrimonio mundial.

Las flores de los cerezos en los templos y santuarios históricos de Kioto son particularmente apreciadas por los visitantes y residentes.

Olivia Martell-Groves, una turista australiana, se sumió totalmente en la experiencia de la temporada vestida con un kimono con impresiones de flores para admirar los árboles en la antigua capital.

“Queremos verlas porque son de verdad bellas, perfectas para las fotos y solo se pueden admirar en ciertos periodos del año”, señaló.

En Tokio, las flores alcanzaron su pleno florecimiento durante el fin de semana y se abrió así la breve temporada de cerezos.

La variedad denominada “somei-yoshino”, que representa la mayoría de los cerezos en los lugares públicos, tiene tendencia a florecer simultáneamente en una región pues los árboles son clones de un mismo espécimen.

Las flores simbolizan a la vez la energía de la juventud y la fragilidad de la vida en la cultura japonesa, pues los plenos florecimientos solo duran alrededor de una semana antes de que los pétalos empiecen a caer.

La temporada coincide con el inicio del nuevo año fiscal y escolar. Es también un periodo de separaciones, cuando los alumnos abandonan la ciudad natal tras obtener sus diploma.