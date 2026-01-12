La Red de Orquestas y Coros enciende el verano con Feria Musical en el Parque Omar.

El domo del Parque Omar se llenó de acordes y sonrisas para dar la bienvenida a la Temporada de Verano 2026. Por cuarto año consecutivo, la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá (Ministerio de Cultura) celebró su tradicional “Feria Musical”, un evento donde el talento nacional es el verdadero protagonista.

Este encuentro cultural no solo destacó por la calidad de las interpretaciones, sino también por la gran asistencia de niños, jóvenes y familias que se unieron para celebrar la música. A través de una programación continua de presentaciones, los integrantes de la Red demostraron el fruto de su disciplina y el sólido proceso formativo que llevan adelante, convirtiendo el espacio en una verdadera vitrina del talento nacional.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de un recorrido sonoro por todo el país, con agrupaciones corales y orquestales provenientes de Aguadulce, Penonomé, Azuero, Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y Panamá Centro. Esta participación masiva reflejó el alcance nacional del programa y el trabajo sostenido que la Red desarrolla durante todo el año en cada una de sus comunidades.

Electra Castillo, directora nacional de la Red, resaltó que la Feria Musical está concebida como un espacio de encuentro y celebración donde la música funciona como el principal motor de integración social. Según Castillo, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un lugar donde el arte sea el puente para fortalecer los vínculos comunitarios y familiares.

Para complementar la experiencia, el evento ofreció una variada propuesta recreativa que incluyó oferta gastronómica, juegos inflables, animaciones y entrega de regalos. Con este exitoso inicio, la Red reafirma su misión de promover la inclusión social y el crecimiento artístico de sus integrantes, dando paso a una temporada de verano llena de actividades culturales abiertas para todo el público.