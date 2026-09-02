La presidenta del jurado de La Mostra se pregunta por qué hay tan pocas directoras

La presidenta del jurado de la Mostra de Venecia, la actriz y cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal, se preguntó el miércoles por qué solo dos películas dirigidas por mujeres fueron seleccionadas en competición en la edición de este año.

“Es evidente que hay un problema sistémico”, dijo Gyllenhaal durante la rueda de prensa del jurado, sentada junto al director artístico del certamen, Alberto Barbera, muy criticado por la escasa presencia de directoras en liza por el León de Oro.

“Realmente creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas. Y luego, es posible que los temas sobre los que las mujeres, que tienen una experiencia diferente del hecho de vivir en este mundo, quieren hacer películas no se consideren siempre como gran arte. ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué tiene valor?”, dijo.

“Es una pregunta que también yo me hago, y es legítima”, zanjó.

Entre las 21 películas que compiten por el máximo galardón del certamen, que empieza este miércoles y concluirá el 12 de septiembre, sólo dos están dirigidas por mujeres.

Se trata de “Woman unknown” de la danesa Kvinde Ukendt, y el documental “NAZA”, correalizado por los israelíes Rachel Zsor y Yuhal Abraham y añadido en el último minuto a la programación.

Ante el aluvión de críticas que recibió, Barbera argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido realizadas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición”.

Aunque los comentarios de Gyllenhaal pudieron verse como una crítica a las decisiones de Barbera, la cineasta, autora de “¡La novia!” y “La hija oscura”, recalcó que su papel al frente del jurado también era significativo.

“Realmente vengo con una pregunta: ¿por qué hay tan pocas directoras de cine en la competición principal este año? Pero también creo que el hecho de que se me haya pedido presidir el jurado de la competición principal después de las dos películas que dirigí es algo muy importante a tener en cuenta”, concluyó.