$!La Poma, aventura y naturaleza en el Oeste

Ubicada en la provincia de Panamá Oeste, en el corregimiento de Caimitillo, la cascada La Poma se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y aventura.

La caída de agua, de aproximadamente 30 metros de altura, forma parte del río La Poma, del cual toma su nombre. El paisaje está rodeado de abundante vegetación y se encuentra en una especie de cavidad natural que crea un ambiente fresco y relajante, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad.

El guía independiente Luis Santana explicó que ofrecen recorridos adaptados a las necesidades de cada visitante. “Nosotros manejamos diferentes precios dependiendo del cliente y lo que quiera abarcar en sus necesidades, desde 10 dólares en adelante, dependiendo también de los transportes privados”, señaló.

Santana indicó que sus grupos suelen ser reducidos. “Nosotros no manejamos todavía cantidades grandes, manejamos alrededor de hasta 10 personas. Ya si se pasa el límite, llámese 15 personas, necesitamos coordinación con el personal de Sinaproc para poder llevar a las personas”, detalló.

Por su parte, Eduardo Zerna, guía de Panamá Adventure, destacó que más allá de los recorridos, buscan ofrecer experiencias que conecten al visitante con la comunidad.

“Dentro de lo que nosotros ofrecemos en los viajes, más que todo son experiencias, porque tratamos de conectar a los clientes con la cultura y la gastronomía de la comunidad, incluyendo también la conexión entre la comunidad y las personas que la visitan, para que sea algo más ameno y que ambas partes se sientan bien”, explicó.