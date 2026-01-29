La OEA reconoce al Indicasat AIP como Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) fue designado como “Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras” e integrado a la Red Regional de Centros de Excelencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante la firma de un convenio de cooperación suscrito con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Durante el acto de firma, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, felicitó el trabajo que realizan los investigadores del Indicasat AIP y calificó la designación como un momento histórico para Panamá. Con esta incorporación, se eleva a siete la cantidad de países de la región que cuentan con representación dentro de la Red de Centros de Excelencia de la OEA en Tecnologías Transformadoras: México (blockchain), Colombia (robótica e inteligencia artificial), Perú (materiales avanzados y nanomateriales), Chile (inteligencia artificial), Argentina (tecnologías transformadoras y economía circular), Brasil (tecnologías oceánicas) y, ahora, Panamá (biotecnología).

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, resaltó que el Indicasat es una plataforma estratégica para el avance científico del país, la formación de capital humano de excelencia y la generación de conocimiento con impacto real en la salud, la biodiversidad, la biotecnología y la innovación productiva.

“Desde su creación, el Indicasat ha crecido con una visión clara. Sus aportes en investigación biomédica, biociencias, bioprospección, bioinformática y transferencia tecnológica han fortalecido nuestras capacidades nacionales y han posicionado al país como un actor confiable en redes científicas globales”, apuntó el secretario nacional de Ciencia y Tecnología.

Por su parte, el Dr. Timothy Thomson, director del Indicasat AIP, destacó: “Esta designación representa un hito institucional de gran trascendencia para el Indicasat; es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de más de 20 años de trayectoria y refleja el compromiso, visión y excelencia de quienes han construido esta institución desde sus inicios”.

Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA, también participaron en el acto de designación.