$!La narrativa fílmica de los políticos en redes

El uso de producciones audiovisuales con estándares casi cinematográficos se ha convertido en una nueva estrategia de comunicación para autoridades locales.

A través de videos dinámicos y bien elaborados, los políticos aseguraron que pueden mostrar de manera clara en qué están trabajando, dar seguimiento a denuncias y evidenciar soluciones para generar mayor confianza.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, sostiene que hoy en día “la gente no cree por lo que le dicen, sino por lo que puede ver y comprobar”, por lo que elevar la calidad de los contenidos es rendir cuentas más transparentes. Además, Rody Rodríguez, de Parque Lefevre, coincidió en que el contenido de mayor calidad ayuda a recuperar la confianza, si está acompañado de transparencia.

En esa misma línea, Pier Janson, de Don Bosco, consideró que estas producciones permiten conectar con un público joven y también con adultos. Mientras, Luis Pérez, de Pueblo Nuevo, destacó que la presencia activa en redes sociales ya no es opcional, sino parte del trabajo diario de las autoridades.

Desde la mirada sociológica, expertos señalaron que esta transformación responde a la evolución de la comunicación en la era digital. Mientras algunos advirtieron que el impacto en la participación política puede ser superficial si no se traduce en acciones reales, obligando a los líderes a adaptarse a nuevas formas de interacción con la ciudadanía.