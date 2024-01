“La música no solo es talento”, Faster

El productor panameño Irving Quintero, mejor conocido como Faster, ha empezado un 2024 prometedor, renovando su alianza con Boza y poniendo todo su empeño en nuevos proyectos.

“Este año estaremos trabajando su tercer álbum y en los próximos meses saldrán alrededor de tres canciones que lo integran”, adelanta el artista.

En esta producción, agrega, se dejará ver el lado polifacético de Boza en la música, con la integración de ritmos más internacionales como el funk y fusiones.

Mientras, en Estados Unidos, donde ya radica, sigue desarrollando su carrera. “Se me han presentado una serie de oportunidades con exponentes aún más grandes, pero no puedo revelar identidades aún hasta que salga jajaja. Pero me están sucediendo cosas muy interesantes, yo sigo trabajando”.

Mirando hacia su patria, dice ver cómo evolucionan los géneros entre cantantes emergentes. “Considero que son jóvenes inteligentes y que en su momento sabrán cómo transformar lo que están haciendo en Panamá para llevarlo afuera. Eso es un proceso y van por buen camino; lo importante es que esas mentalidades busquen otro mercado”.

A juicio de Faster, el panameño necesita “seriedad” en la parte de entablar el negocio.

Sostiene que: “En la industria y la música no solo es el talento, sino también disciplina y conocer tanto cómo se maneja la parte financiera, como el mercadeo de la música”.

Sobre la etapa en la que está, se dice feliz. “Con el Premio Mejor Productor Centroamericano, que me otorgaron meses atrás, me siento en la cúspide; después de 20 años he logrado cosas significativas, me siento conforme con lo hecho, pero quiero seguir dándole”.

Faster incursionó hace poco en el cine con un papel secundario en la película “Tumbadores”.