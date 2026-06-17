La Marea Roja se toma el Parque Urracá en un emotivo debut mundialista ante Ghana

El Parque Urracá se transformó en el epicentro de la pasión futbolística, donde miles de fanáticos panameños se congregaron entre cánticos, banderas y una profunda ilusión para presenciar el histórico debut de la Selección de Panamá ante Ghana. En cada esquina del parque, las pantallas gigantes se convirtieron en improvisados altares de encuentro para decenas de aficionados que, con el corazón en la mano, seguían minuto a minuto las acciones del partido.

La fiebre mundialista unió a la ciudadanía y a sus autoridades; el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, se sumó a la marea humana para vivir la fiesta como un aficionado más, compartiendo los pronósticos y las emociones a flor de piel que se respiraban en el ambiente desde antes del pitazo inicial.

La adrenalina no decayó en ningún momento y el ambiente se terminó de encender durante el intermedio gracias a un vibrante espectáculo de medio tiempo a cargo de Mr. Saik. Mientras el artista contagiaba su energía desde la tarima, los miles de asistentes aprovechaban el descanso para recuperar el aliento y recargar fuerzas de cara al desenlace del encuentro.

«¡Sí se puede, sí se puede!» comenzó a retumbar con fuerza en cada rincón del Parque Urracá al arrancar la segunda mitad del partido. Entre los nervios evidentes, los aplausos espontáneos y los cánticos incesantes, la fiel Marea Roja se fundió en un solo clamor, negándose a dejar de alentar a #LaSele en su incansable búsqueda de un resultado favorable en la cita mundialista.