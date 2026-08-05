La fuerza del flamenco y la historia de Balboa se unen

ML | Del 21 al 30 de agosto, la capital panameña será el epicentro del arte y la tradición con la llegada de Panama Flamenco Week 2026, un festival que combinará música, danza y gastronomía española con un marcado propósito solidario a beneficio de FANLYC. Los organizadores destacaron que esta edición busca consolidarse como un punto de encuentro cultural: “Este espacio celebra la pasión del flamenco mientras brinda un apoyo vital a los niños y jóvenes que apoya la fundación”.

La programación de diez días incluirá talleres magistrales a cargo del bailaor sevillano Juanma Zurano, una cata de vinos y la exposición colectiva “La Huella del Flamenco” en la Ciudad de las Artes. El broche de oro se vivirá el 29 y 30 de agosto en el Teatro Pacific con el estreno de la obra original “Balboa, su Pasión: Flamenco y Tradición”, dirigida por Paola Tamayo. Sobre este espectáculo, la producción señaló: “Es una puesta en escena que fusiona la historia de Vasco Núñez de Balboa en suelo panameño con la fuerza expresiva del flamenco”.

Los asistentes también podrán disfrutar de menús temáticos en aliados gastronómicos como Taberna La Malagueña al presentar su boleto de clausura. Las entradas están disponibles a través de la plataforma www.tuboletoya.com y en la Academia Flamenco Panamá.