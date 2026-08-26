La comunidad LGBT de EEUU llora a su “diva” Dolly Parton

En un bar gay de Washington, Cameron Austin se puso un atuendo vaquero completo, con botas de “cowboy” a juego, para tomarse un trago mientras “When I’m Gone” de su “diva” Dolly Parton retumbaba en los parlantes.

“No crecí escuchando a muchos de los íconos gais en los que normalmente pensamos, pero ella es la que ha estado conmigo desde el principio”, dijo el joven de 28 años, oriundo del este de Tennessee, en una fiesta en honor a la fallecida superestrella del country la noche del martes.

“Dolly siempre estuvo ahí para mí”, agregó.

En la muerte, al igual que en vida, Parton fue una inusual figura unificadora en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Su legado está siendo celebrado por la Casa Blanca de Donald Trump y, principalmente, en los bares gay del país.

En la reina del country, ingeniosa y cubierta de pedrería, muchas personas gais y lesbianas vieron una aliada inesperada pero firme, que defendió su dignidad y sus derechos mucho antes de que fuera popular hacerlo.

“Creo que desafió las expectativas de muchas maneras... Creo que cuando muchos de nosotros tenemos familias con las que quizá no tengamos las mejores relaciones, que pueden ser sureñas o pueden ser religiosas, el hecho de que alguien pueda venir de esos mismos lugares y ser aceptado nos hace añorar algo que quizá nunca hayamos tenido”, dijo Austin a la AFP.

- “Los acepto” -

Al salir de la pobreza extrema en una zona rural, Parton nunca planeó convertirse en un ícono gay, pero es un papel que abrazó por completo, mostrando un afecto especial por artistas del drag.

Una vez, se inscribió discretamente en un concurso de imitadoras drag de Dolly Parton... y perdió.

“Simplemente me puse en la fila y crucé el escenario, y ellos pensaron que yo era un gay bajito, y fui la que recibió menos aplausos”, contó entre risas a ABC News en 2012. “Pero por dentro me estaba muriendo de la risa”, agregó.

Su canción “Family”, de 1991, pedía explícitamente tolerancia hacia la diversidad, en momentos en que la crisis del sida devastaba y estigmatizaba a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer (LGBT).

En contraste con su bulliciosa apariencia exterior, Parton fue notablemente reservada sobre otros temas de la política cotidiana, en consideración a sus seguidores de todos los espectros políticos.

Pero envolvió su defensa de los derechos de la comunidad LGBT en el lenguaje moral del sur de Estados Unidos.

“Creo que siempre he sido aceptada en la comunidad gay porque yo los acepto”, dijo Parton una vez a CNN.

“Ellos saben que no los estoy juzgando. Creo que la gente es quien es, y yo no soy Dios, no soy una jueza. Se supone que debemos amarnos exactamente por quienes somos y por lo que somos”.

Nadine Hubbs, profesora de estudios de la mujer y de género y de música en la Universidad de Míchigan, dijo que fue la educación religiosa de Parton lo que dio forma a sus afectuosas opiniones hacia la comunidad LGBTQ, en lugar de alejarla de ella.

“Su abuelo era un predicador pentecostal, y ella creció cantando en esa iglesia, y siempre habló muy claramente sobre su fe”, dijo a la AFP Hubbs.

“Dolly mostró cómo no solo podías ser amorosa y aceptarte a ti misma y a los demás, sino hacerlo dentro de un marco profundamente cristiano”, algo que tenía un atractivo único en el sur del país, profundamente religioso, señaló Hubbs.

Pero Parton también mantenía un tono desenfadado. En una aparición en la televisión nocturna en 2019, cambió la famosa letra de su canción “Jolene” por “¡Drag queen!, ¡drag queen!”.

En 2023, cuando políticos de Texas buscaron criminalizar muchas actuaciones drag, Parton apoyó a una artista que luchaba contra la legislación de una manera exclusivamente propia de Dolly.

Brigitte Bandit, una drag queen de 34 años en Austin, que pidió ser identificada solo por su nombre artístico, llevó un libro infantil sobre Parton al Capitolio estatal de Texas, donde testificó en contra del proyecto de ley.

“Sentí que eso era muy identificable como drag queen y por eso llevé ese libro para testificar”, contó Bandit a la AFP.

Más tarde, Parton organizó discretamente que Bandit fuera sorprendida con una guitarra acústica personalizada, adornada con pedrería y las palabras: “Para Brigitte, con amor, Dolly”.

“Ella es una diva”, dijo Bandit, y agregó que esperaba que la gente “se tome un minuto para escuchar su mensaje, y sea un poco más como Dolly”.