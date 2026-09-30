La Compañía Nacional de Danzas Folklóricas y José Sosa Roner son declarados Hijos Meritorios de la Capital

La Compañía Nacional de Danzas Folklóricas de Panamá y su director, José Alberto Sosa Roner, recibieron la distinción de Hijos Meritorios por parte del Concejo Municipal del distrito de Panamá, en reconocimiento a su destacada trayectoria y en conmemoración de los 30 años de fundación de la agrupación.

El homenaje honra tres décadas de dedicación a la preservación, promoción y proyección del folclore nacional. Durante este período, la compañía ha construido un legado que ha trascendido fronteras, proyectando la identidad cultural panameña en escenarios locales e internacionales, informó la institución.

El acto contó con la presencia de los 25 concejales del distrito capital, invitados especiales, miembros de la prensa y parte del elenco artístico de la organización. Durante la jornada, bailarines y el cuerpo musical de la compañía compartieron su talento a través de presentaciones que llenaron la ocasión de música, tradición y orgullo patriótico.

“¡Honramos nuestras raíces y renovamos el compromiso de seguir llevando a Panamá en cada paso!”, expresó la entidad al agradecer al Concejo Municipal por este reconocimiento, el cual también enaltece la labor de cada artista y de todos los que han formado parte de su historia.