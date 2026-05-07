$!La cocina de EE.UU. creada por la parrilla

La cocina de Estados Unidos, reconocida por su diversidad y su fuerte influencia internacional, continúa ganando terreno en Panamá a través de nuevos conceptos gastronómicos que apuestan por experiencias temáticas y platos contundentes. Desde hamburgueserías artesanales hasta restaurantes especializados en parrillas.

El chef y docente Rolando Moreno, especialista en cortes de carnes y gastronomía panameña, explicó que uno de los pilares de la cocina estadounidense es el protagonismo de la proteína. “Muchos de sus platos giran en torno a la carne, pero lo interesante es cómo han logrado elevar preparaciones sencillas a experiencias más completas, cuidando técnicas, cortes y presentación”, señaló.

Entre los platillos destacados mencionó la hamburguesa gourmet, las costillas a la barbacoa, hot dog, el pollo frito y clásicos como macarrones con queso. Según Moreno, estas propuestas se caracterizan por sabores intensos y porciones generosas.

“No es solo replicar el plato, es crear un concepto. Muchos restaurantes están apostando por temáticas americanas, desde la ambientación hasta el menú, buscando ofrecer una experiencia completa que atraiga a un público joven y familiar”, resaltó Moreno.