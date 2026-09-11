Cultura

La Celinemanía toma París antes del regreso de la diva a los escenarios

La Celinemanía toma París antes del regreso de la diva a los escenarios
(Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
AFP
11 de septiembre de 2026
Tags:
Francia
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