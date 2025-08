Kei Linch y Totoy el Frío: Un ‘Nitiwey’ que enciende el Caribe urbano

La rapera colombiana Kei Linch sigue imparable, después de presentar su más reciente EP “Amor y Plata” desde la capital del mundo, continúa posicionando su sonido e identidad con “Nitiwey” su nueva colaboración con el artista barranquillero Totoy el Frio.

“Nitiwey” cuenta con la producción de SOG y The Colombians y une a la perfección los estilos de ambos artistas, una mezcla de ritmos como el rap, el Hip Hop y el trap con letras directas que abren un abanico de sonidos y estilos dentro del universo único de Kei Linch.

El video oficial se filmó en el sur de Bogotá, en un ambiente urbano que mezcla el high fashion y el urban style con la estética del Hip Hop de la década de los 2000, cuenta con la dirección de Andres Scaramouche y Gabo Tone y acaba de estrenarse en el canal oficial de Kei Linch en YouTube.

“Totoy el Frio es un artista que admiro desde que lo escuché, tiene un sello muy propio y no duda en expresar las cosas directas y sin filtro alguno, “Nitiwey” es un tema crudo, y es precisamente lo que quería mostrar al público”, explicó el artista.

Agregó: “allí no tuve que disfrazar ni filtrar ninguna parte de la letra, cuando nos sentamos a componer con Totoy, la sensación fue como estar teniendo una conversación cotidiana entre amigos, esta canción trae a la vez un sonido distinto a lo que he venido haciendo, es un nuevo camino de exploración de sonidos y matices que forman mi esencia y mi sello propio, no me gustan las etiquetas, ni encasillarme en un género, sin duda esta canción suena a mí, a lo que soy, a Kei Linch”.