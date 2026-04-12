Karol G bailará su “Tropicoqueta” en Coachella

La reguetonera colombiana Karol G subirá aún más la temperatura en el desierto de California este domingo, cuando se espera que presente su “Tropicoqueta” en el cierre del primer fin de semana de Coachella.

La intérprete de “Mañana será bonito” es la primera latina en encabezar el festival que aglomera multitudes durante dos fines de semana consecutivos en Indio, California.

Su maquillador, Duvan Foronda, quien conversó con la AFP este domingo anticipó que la bichota “va a estar súper hermosa, y nunca la van a ver bailando como va a bailar hoy”.

La cantante debutó en Coachella en 2022 con un set en el que montó una fiesta latina abrazando sus raíces, con invitados como su paisano J Balvin, además de DJ Tiësto y Becky G, con quien interpretó su éxito empoderador “Mamiii”.

Desde entonces, la colombiana ha lanzado dos discos, el más reciente “Tropicoqueta”, una explosión caribeña que debutó el año pasado con su sencillo “Latina Foreva”.

Con su visual de vedette tropical, se espera que Karol G ponga a bailar a los miles de seguidores congregados en el Empire Polo Club.

Algunos de ellos comenzaron el día visitando el mercado de pulgas próximo al festival que la cantante promocionó en sus redes para impulsar a marcas latinas en Estados Unidos.

“Me emociona mucho”, dijo Cristina Medina rompiendo en llanto. “Latina Foreva significa fortaleza y orgullo de ser latino, y de apoyarnos una a la otra. Mira esta oportunidad que le dio a los latinos. Ella es muy especial”, agregó.

Medina vistió la vendimia organizada por Bichota Records para entrar en el look de la reguetonera. No podía creer cuando se encontró con el maquillador de la colombiana, quien estaba en el lugar para maquillar a las fans y promocionar su línea MIM.

“La gente se quiere poner mucho glitter, mucho brillo. Están listos para ver a la bichota pero bien brillantes”, dijo Foronda a la AFP.

Destacó que la clave de una “Tropicoqueta” es verse “súper natural”, y en tonos naranja que marcan el visual actual de la diva de Medellín.

- Cartel diverso -

Otros artistas destacados del diverso cartel de este domingo son la compositora Flowervlove, el colectivo Major Lazer, el padrino del punk Iggy Pop, la bailarina y cantante británcia FKA Twigs, el arquitecto del big beat Fatboy Slim, el rapero Young Thug y los reyes del k-pop BIGBANG.

El primer fin de semana de Coachella, que marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos, arrancó el viernes con la estrella del pop Sabrina Carpenter a la cabeza, quien trajo su “Sabrinawood”, una especie de carta de amor al cine y a la ciudad de oropel que contó con la participación de estrellas de la pantalla grande como Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell.

El sábado, tras electrizantes presentaciones de la colaboración tecno-industrial Nine Inch Noize, fruto de la asociación de Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, y de los rockeros neoyorquinos The Strokes, entre otros, el canadiense Justin Bieber se reencontró con su audiencia tras una pausa de casi cuatro años de los grandes escenarios.

Entre las sorpresas del segundo día destacaron Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, quien cantó su éxito noventero “1979” junto al emergente del indie Sombr, y Jennifer López, quien apareció durante el set del DJ francés David Guetta.

Coachella espera despedir su primer fin de semana con la proyección del primer episodio de la tercera temporada de “Euphoria”, el éxito de HBO que regresa a la pantalla chica este domingo tras una interrupción de cuatro años.