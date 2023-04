Kafu Banton: la leyenda viva viene con nueva música

Con casi 30 años de carrera artística, Kafu Banton es un ícono del regué en español, que ha sabido adaptarse a nuevos tiempos, sin perder su esencia y el mensaje social que ha caracterizado a sus letras.

Tiene varios proyectos para lo que queda del 2023, entre ellos sencillos y mezclas junto a cantantes internacionales.

“Estamos trabajando en un single nuevo que viene muy pronto con Dj Crazy, se titula ‘Easy’. Además, planeamos algunas colaboraciones con artistas jamaiquinos; eso me tiene con buena energía”, reveló.

El intérprete de “Vamos pa’ la playa” y “Hasta el metal” confesó también que no piensa aún en el retiro. “Yo creo que cantaré hasta que Dios me deje hacerlo. Cuando sienta que no puedo, porque mi salud esté en riesgo, entonces diré hasta aquí; mientras pueda y me guste, porque me gusta mucho esto, seguiré”.

La nueva camada

Kafu sigue de cerca a los nuevos exponentes como Jorkan, con quien canta el éxito “Jamaica”.

Para el reguesero, “de que hay talento, hay talento” en la nueva camada, aunque a veces se enfrenten a ciertos retos.

Dijo que: “Tienen muchísimo potencial, pero siento que a algunos les falta dirección, canalizar bien todo eso”.

Sobre la controversia por el origen del regué en español, que dio pie al surgimiento del reguetón, “El Mutante”, como también se le conoce, fue puntual: “El regué en español se creó aquí, todos los saben y el que no, que lo sepa. Puerto Rico es salsa y pare de contar”.

El reguesero figura en la muestra del recién inaugurado Museo del Reggae en Español de Panamá como pilar de este movimiento musical y cultural.