Juanes estrena ‘JuanesTeban’: Un viaje conceptual a la dualidad y sus raíces latinas.

El ícono colombiano y ganador de 29 premios GRAMMY®, Juanes, ha lanzado oficialmente su duodécimo álbum de estudio titulado ‘JuanesTeban’. Aclamado por la crítica como uno de los proyectos más anticipados de 2026, este disco de 16 canciones explora la dualidad entre el artista global y su faceta más íntima. El estreno llega impulsado por el sencillo “Timelapse De Sol”, una colaboración con la banda venezolana Rawayana grabada en los paisajes de Costa Rica.

El álbum se presenta como una obra conceptual que navega entre la luz y la oscuridad, fusionando el rock con ritmos folclóricos. Según explica el propio artista en la biografía del disco: “He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina”. Esta búsqueda sonora marca un retorno a sus raíces con una producción moderna y vibrante.

‘JuanesTeban’ destaca por una curaduría de colaboraciones de alto nivel que incluyen a Mon Laferte, Bomba Estéreo y Conociendo Rusia, además de arreglos de cuerdas a cargo de Davide Rossi (Coldplay). Sobre la naturaleza introspectiva del proyecto, Juanes reflexiona: “Este disco también es diferente a los anteriores porque por fin pude explorar las muchas facetas de mi personalidad. Es como un caleidoscopio de mis distintos estados de ánimo”.

Un elemento inédito en esta producción es el debut de Juanes como ilustrador; la portada y el arte visual de cada tema fueron dibujados por el propio cantante. Este toque personal refuerza la conexión emocional del álbum, que cierra con la pieza acústica “Madre”, un tributo a su fallecida progenitora. Para el artista, este proceso creativo ha sido vital: “Canalizar mis sentimientos en estas canciones le da propósito a mi vida”.

El lanzamiento coincide con un momento estelar en su carrera en vivo, tras presentaciones exitosas en el Festival de Viña del Mar y el Movistar Arena de Madrid. Estas fechas marcan el inicio del Juanes World Tour 2026, una ambiciosa gira mundial con más de 50 conciertos programados. La propuesta escénica promete llevar la estética de la dualidad del álbum a los escenarios, combinando nuevos sonidos con los éxitos que lo han consagrado.

Con más de 20 billones de reproducciones acumuladas, Juanes reafirma su posición como el principal artista de rock/pop latino del siglo XXI. La prensa internacional ha comparado su impacto y energía en escena con figuras de la talla de Bono y Bruce Springsteen, asegurando que su nueva gira es una “clase magistral de guitarra” y un evento imperdible para sus seguidores alrededor del mundo.