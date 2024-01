Jorge Luis Borges, “el más británico de los escritores latinoamericanos”

“Jorge Luis Borges es probablemente el más británico de los escritores latinoamericanos”. Cynthia Stephens, autora del libro ‘The Borges enigma’, resume a la AFP el sentir de expertos de literatura en castellano en el Reino Unido sobre el autor argentino.

Los lazos de Borges con el Reino Unido y la literatura anglosajona eran predecibles al haber aprendido al mismo tiempo castellano e inglés, que hablaba con su abuela paterna, Frances Anne Haslam, nacida en Staffordshire (centro de Inglaterra).

“Además de figuras literarias eminentes en Reino Unido, científicos, artistas y cineastas se vieron atraídos por la complejidad del universo ficticio de Borges”, señala Stephens, miembro de la Association of Hispanists of Great Britain and Ireland.

Evelyn Fishburn, autora de ‘Borges and Europe revisited’ o ‘Dictionary of Borges’, que fue profesora de literatura latinoamericana en universidades británicas, coincide en el gran legado dejado por Borges en la cultura anglosajona.

“Su inclinación por Shakespeare como el escritor de ficción por excelencia, comparable a Dios, es una indicación indirecta de la importancia de lo inglés en la mentalidad de Borges”, afirma Fishburn a la AFP.

“La influencia de Borges en la literatura hispánica tiene su paralelo en el mundo anglosajón. Se ha convertido en un miembro aceptado del canon literario inglés, debido a sus valores y a sus dudas e incredulidades”, añade.

Para Fishburn, en el autor de ‘Ficciones’ y ‘El Aleph’ existe “un uso recurrente de la ironía y la paradoja como manifestación del legado inglés que ha llegado a definirlo, con su fino sentido del humor, la subestimación y un simulacro de menosprecio hacia uno mismo”.

Para la escritora “eso se ilustra en el doble sentido de esta cita: ‘No concederme el Nobel se ha convertido en una tradición escandinava; desde que nací no me lo han concedido’.

Edwin Williamson, catedrático de la literatura hispánica por la Universidad de Oxford y autor de la biografía ‘Borges, una vida’, destaca su influencia en el cine británico.

“Su nombre se asoció a la nueva ola del cine europeo en los sesenta”, explica a la AFP este miembro de la Real Academia Española por Reino Unido.

“En los setenta, esta asociación suya con el cine influyó en importantes cineastas británicos. El filme ‘Performance’, dirigido por Nicolas Roeg y Donald Cammell, y protagonizado por Mick Jagger, de los Rolling Stones, iba a convertir a Borges en una especie de icono de la vanguardia cultural” londinense, afirma.

Un filme, para Williamson, “que rendía homenaje a Borges en distintos aspectos”.

“Algunas otras producciones de los setenta de Nicolas Roeg, como ‘Don’t Look Now’ y ‘The Man Who Fell to Earth’, que protagonizó otro músico, David Bowie, también mostraban rastros de las ideas de Borges”, añade.

La influencia borgiana en el cine británico siguió después de los setenta y ochenta, según el autor.

“En 1996, otro cineasta inglés, Alex Cox, convirtió el cuento ‘La muerte y la brújula’, en una especie de fantasía ‘punk’ que combinaba la cultura pop inglesa de los ochenta con temas metafísicos asociados con Borges. En un guiño al escritor, el mismo Cox asumió el papel de un detective ciego llamado Borges”, explica.

“Sigue inspirando a cineastas ingleses. El más famoso, Christopher Nolan, ha reconocido que la obra ‘laberíntica’ de Borges es una de sus fuentes de inspiración porque juega con temas filosóficos y sobre todo con una paradoja fundamental de la condición humana, que es la tensión entre nuestra experiencia subjetiva y nuestra obstinada creencia en una realidad objetiva”, concluye.

William Rowlandson, profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Kent y autor del libro ‘Borges, Swedenborg and mysticism’, recurre a un comentario de la escritora estadounidense Suzanne Jill Levine, para resumir el pensamiento sobre el argentino.

“Se le podría considerar como el escritor más importante del siglo XX, porque creó un nuevo continente literario entre Norteamérica y Sudamérica, entre Europa y América, entre los viejos mundos y la modernidad”, resumió a la AFP, retomando las palabras de Levine.