John Malkovich reflexiona sobre los límites de la amistad con "Caballo Salvaje Nueve"

John Malkovich tiene amigos próximos y de larga data pero, a diferencia de Chris, el personaje que interpreta en la nueva comedia negra “Caballo Salvaje Nueve”, cree que hay límites en lo que es posible pedirle a un ser querido.

Dirigida por Martin McDonagh, “Caballo Salvaje Nueve”, que llega a los cines de América Latina este mes, sigue a dos espías de la CIA en los turbulentos días que preceden al golpe de estado en Chile, en 1973.

El tenso contexto político y social es el telón de fondo para el drama personal que atraviesan Chris (Malkovich) y Lee (Sam Rockwell). El veterano Chris, una especie de memoria viva de la inteligencia estadounidense, sabe que sus días están contados y le pide a su compañero que le ponga fin a su vida en un viaje por la exuberante Isla de Pascua.

En medio de caballos salvajes y moáis, las enormes estatuas monolíticas de piedra talladas por los rapanui, Chris y Lee reflexionan sobre el pasado, discuten sobre política y argumentan sobre principios morales y la evaluación entre la calidad de los quesos de un país y su tipo de gobierno.

”Ellos tienen una gran amistad (...) argumentan sobre cosas raras, sobre si matar a gente mientras viene o cuán gay es el queso en varios países”, dijo Malkovich en una rueda de prensa esta semana en Los Ángeles.

Es un tipo de relación entre hombres que no le es extraño a Malkovich, quien dice guardar vínculos personales que van hasta el jardín de infancia.

Pero el actor no cree poder colocar a un amigo en la encrucijada en que Chris coloca a Lee.

”Creo que pedirle a un amigo que te bastante la vida es mucho pedir. Yo no lo haría”, dijo Malkovich.

”Podría preguntarle a un extraño en la calle algo como ‘Mira, si no estás ocupado, esta es mi pistola, dispárame’”, agregó el actor de 72 años.

”Y estoy seguro que encontraría voluntarios”, acotó riendo.

El intérprete, que ganó la Copa Volpi a mejor actor en Venecia y que especialistas de la industria apuntan como favorito al Óscar, dijo que fue el guion de McDonagh (“Los espíritus de la isla”) lo que lo sedujo del proyecto.

”Es un magnífico escritor de diálogos sobre hombres, y sus varias complicaciones”, comentó.

”Es narrativa a un nivel muy alto”.

La cinta no se ancla en la trama, acotó Steve Buscemi, quien interpreta al jefe de la CIA en América Latina. “La historia es realmente las relaciones (entre ellos) y qué tienen que hacer estos personajes, qué le piden uno al otro”.