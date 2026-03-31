Jhony Sam apuesta por la autenticidad en la música

El artista emergente panameño Jonathan Biscomb, mejor conocido como Jhony Sam, apuesta por la autenticidad como sello de su propuesta musical, alejándose de las tendencias tradicionales del mercado para conectar desde lo genuino.

Según explicó en entrevista, su decisión de explorar nuevos estilos responde a la necesidad de romper esquemas y mantenerse fiel a su esencia. “A veces nos quedamos con el temor de atrevernos, pero si nos mantenemos firmes en lo que queremos, podemos ofrecer algo auténtico”, afirmó.

Su más reciente tema, “Until We Say Goodbye”, refleja esa apuesta artística. La canción, interpretada en inglés, aborda el proceso emocional de una ruptura desde una perspectiva madura, alejada del drama tradicional.

A través de una narrativa que combina sonidos electrónicos con melodías de piano, el artista construye un “carrusel de emociones” que recorre distintas etapas: desde el shock y la tristeza hasta la aceptación y la sanación.

El videoclip, protagonizado por él utiliza contrastes visuales entre color, blanco y negro para representar el presente y los recuerdos de la relación. Aunque se define como un artista en formación, su trayectoria está marcada por una evolución constante que inició en la escritura y la composición.

Tras años vinculado a la música de manera indirecta, decidió dar el salto e interpretar sus propias canciones, impulsado por la convicción de que “el momento perfecto no llega hasta que uno toma la decisión”.