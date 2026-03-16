Jhonathan Chávez se presenta en el Carnaval de la Calle 8 de Miami

El acordeonista y cantante panameño Jhonathan Chávez, junto a su agrupación Los Triunfadores, se presentó en el Carnaval de la Calle 8 en Miami.

Los artistas estuvieron en la tarima de Univision y, posteriormente, en el escenario de Miami Fire Fighters, donde llevaron el ritmo del acordeón panameño al público que asistió a uno de los eventos latinos más importantes de Estados Unidos el domingo 15 de marzo.

“Hoy estuvimos en Despierta América por Univision, llevando la alegría, el sabor y el orgullo de nuestra música panameña hasta millones de hogares. Todavía no me creo todo lo que está pasando, pero cuando uno camina con fe, trabaja duro y sueña en grande, Dios abre puertas que parecían imposibles. Gracias a cada persona que nos apoya, a mi equipo y a todos los panameños que siempre llevan nuestra bandera en alto”, expresó el “Canoso Mayor tras su participación este lunes, 16 de marzo”.

Como parte de su agenda en Miami, Chávez también participó en el espacio televisivo Toro Loco TV Show, donde conversó sobre la música típica panameña, sus proyectos musicales y su objetivo de continuar abriendo espacios para este género fuera de las fronteras nacionales.