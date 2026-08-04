Jeanette Shakalli se destaca en Filadelfia

La matemática panameña Jeanette Shakalli hizo historia al convertirse en la primera persona del país invitada a ofrecer una ponencia en el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM), considerado el encuentro más importante de esta disciplina a nivel mundial y que este año reunió a más de 3,170 especialistas en Filadelfia, Estados Unidos.

Durante su intervención, presentó el trabajo que desarrolla la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (Fundapromat), destacando iniciativas para incentivar el interés por esta ciencia desde edades tempranas. Su exposición despertó el interés de representantes de países como Colombia, México, Estados Unidos, Alemania, India y Brasil, entre otros, para establecer futuras colaboraciones con la fundación.

Como parte de su participación, la organización alemana Imaginary donó a Fundapromat una exhibición de imágenes sobre el Día Internacional de las Matemáticas, que podrá ser presentada en Panamá.

En el marco del congreso, también se entrega la Medalla Fields, que es el máximo galardón que otorga la comunidad matemática internacional, equivalente al Premio Nobel en Matemática y Shakalli compartió con los galardonados. La próxima edición del Congreso Internacional de Matemáticos será en Escocia en 2030.