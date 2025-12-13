Jaze cierra el año con “QNEPT: 0001”, un video íntimo en vivo desde una biblioteca de Lima

Miami, 13 diciembre (Notistarz).- El cantante peruano Jaze estrenó “QNEPT: 0001”, un video grabado en formato largo en el que interpreta totalmente en vivo, junto a su banda, temas de su último disco “Quizá no es para tanto”.

La producción de “QNEPT: 0001” se distingue por su extraordinaria calidad de sonido y su ambientación única: una biblioteca en una antigua casona de la capital peruana.

Jaze explicó que esta selección no fue casual: “Encontramos la biblioteca de una casa que encajaba de manera increíble con la estética y el feeling del disco”.

El proyecto surgió con la intención de compartir con sus fans una nueva mirada sobre las canciones que forman parte de su último universo sonoro, un disco que se aleja de fórmulas predefinidas para cobrar vida de forma orgánica y auténtica.

En esta sesión, Jaze interpreta un total de siete canciones, incluyendo “Caminar al revés”, “Mil procedimientos”, “No le mienta a mamá”, “Las consecuencias”, “Boomeran” y “La terminal”.

Todos los temas cuentan con arreglos especiales para esta íntima entrega audiovisual, permitiendo que las composiciones respiren de una nueva manera. El artista reveló la profunda conexión que sintió durante la grabación: “Se sintió como volver a grabar el disco en un solo día, pero de otra manera”.

El cantautor tenía un anhelo de concretar este proyecto, pues considera que su último trabajo discográfico estaba hecho para ser interpretado en directo.

“Grabar Quizá no es para tanto fue un proceso encantador y fascinante, pero también largo e incierto. Desde que lo íbamos grabando, sentía que era un disco hecho para tocarse en vivo: artesanal, orgánico, con todos los instrumentos reales, respirando. Siempre tuve el anhelo de hacer una sesión así”, afirmó el artista.