J.Obcy quiere darle vida al rock en español

J.Obcy es una cantante puertorriqueña que se encuentra en Panamá promocionando su primer trabajo como artista y compositora, el EP (extended play) titulado: “Metamorfosis”.

“J. Obcy nace del género urbano, pero desde pequeña he cantado canciones románticas. Me gustan las letras bonitas, pero no veía que eso les llamaba la atención, y me fui por lo urbano, pero no sentía inspiración y es allí donde decido componer estas canciones. Quiero darle vida a lo que es el rock en español”, explica la cantautora.

El mini álbum cuenta con seis temas: “Pecado”, “No quería”, “Cinco Cigarrillos”, “Fragmentos”, “Me caso” y “Sirena”, este último el que estará interpretando el próximo fin de semana como invitada a la Teletón 20-30.

“Realmente Sirena no iba a ser el tema principal de promoción en este EP, iba ser ‘Fragmento’, pero a las personas les gustó. Es importante que la gente conozca mi esencia y es lo que quiero transmitirles en la presentación de la Teletón y conocer a otros artistas, que puedan ver el talento que tengo”, manifiesta la boricua.

Sus composiciones están en rock, pop y acústico, aunque no descarta usar otros géneros.

“Quiero componer para otros artistas, incluso para aquellos que están empezando, porque el punto es ayudar de la forma en que te ayudan. Tengo temas para el género urbano y voy hacer de todo, porque soy versátil. Le digo a la gente que no se enamore de mi letra bonita porque después le tiro algo fuerte y me caen. El artista tiene que seguir creciendo y vamos a cantar reguetón, salsa, bolero, rock, de todo”, sostiene.