Ivy Queen arrasa con show completamente lleno en el movistar arena de Chile

La reina indiscutible del reggaetón, Ivy Queen, hizo historia una vez más con su espectacular concierto completamente lleno en el Movistar Arena de Chile, donde ofreció más de dos horas y media de show repleto de energía, éxitos y sorpresas que hicieron vibrar a miles de fanáticos.

La velada, celebrada el 11 de octubre, fue una verdadera fiesta urbana con un público eufórico que coreó cada uno de los clásicos de “La Potra”.

Queen demostró por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del género, combinando su imponente presencia escénica con una producción de primer nivel, músicos chilenos en vivo y un cuerpo de bailarines locales que elevaron el espectáculo a otro nivel.

Entre los momentos más emotivos de la noche, Ivy Queen rindió homenaje a grandes exponentes de la salsa interpretando “Perdóname” de Gilberto Santa Rosa y “Ella se hizo deseo” de Tito Rojas, demostrando su versatilidad y respeto por los géneros que han influido su carrera.

El show contó además con la participación de destacadas artistas locales como Fefi La Mera, Flor de Rap y Kateyes, quienes encendieron el escenario con su fuerza femenina y talento, consolidando una noche que celebró la diversidad y la unión musical entre Puerto Rico y Chile.

El momento más inesperado llegó cuando Rauw Alejandro apareció sorpresivamente en el escenario para acompañar a Ivy Queen, desatando la euforia total entre los asistentes. La artista, visiblemente emocionada, agradeció el gesto del reconocido cantante y expresó su admiración por las nuevas generaciones que siguen llevando el legado del reggaetón a nuevas alturas.

Con una impecable banda en vivo, coreografías impactantes y una conexión inigualable con su público, Ivy Queen reafirmó su título como la “Reina del Reggaetón” en un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.