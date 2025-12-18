Instituto Gorgas se convierte en Centro colaborador de la OPS para la vigilancia genómica en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) designó al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) como Centro Colaborador. Esta distinción se otorga específicamente para la Vigilancia Genómica de Patógenos Epidémicos y Pandémicos.

“Hemos recibido la certificación por parte de la Organización Panamericana de la Salud de centro colaborador de referencia, a nivel regional, y esto implica que el laboratorio de genómica y proteómica, que es el que hace la secuencia de los parásitos, virus, se ubica dentro de un plano internacional para entrenar y resolver los problemas no solo de Panamá sino a nivel regional (Centroamérica y el Caribe). Hemos llegado a una cima donde tenemos un reconocimiento internacional muy importante para Panamá, para la salud pública panameña y regional”, manifestó Nicanor Obaldía, director General del Instituto Gorgas.

Como Centro Colaborador, el ICGES prestará servicios de referencia de laboratorio, especializados en la generación y validación de protocolos avanzados para la caracterización de patógenos.

“Cuando hay un patógeno: parásito, virus que mutan, hay que modificar las vacunas y es deber del centro detectar todas esas mutaciones de una forma rápida. Este es una colaboración que llevamos y que se afianzó en el Covid-19. Trabajamos mucho en el área de genómica, donde el Gorgas fue un referente no solo para la región de Centroamérica sino para otros países fuera de la región, y de allí surgió la idea de generar este centro colaborador de OPS/OMS y lo hemos conseguido a finales de este año. Ahora lo que vamos a continuar haciendo es incrementar las capacitaciones a través del Gorgas a nivel de Latinoamérica y el Caribe, obviamente ir mejorando las capacidades de secuenciación genómica en diferentes tipos de patología”, manifestó Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá.

En tiempos de crisis, el rol del ICGES será aún más determinante. El instituto brindará apoyo directo a la OPS/OMS durante emergencias de salud pública, proporcionando orientación experta e insumos técnicos. Esta capacidad de respuesta inmediata es vital para contener brotes antes de que se conviertan en amenazas incontrolables.

Al respecto, el Dr. Alex González, representante del Ministerio de Salud, afirmó que este reconocimiento demuestra las capacidades que se fueron adquiriendo a través del tiempo y que se fortalecieron en la pandemia. “La OPS nos ha distinguido con ser un laboratorio de referencia en esta parte genómica proteómica y estamos orgullosos de eso. Se logra un antes y un después para que nuestro país siga siendo un punto de referencia a nivel regional y para que podamos avanzar en el tema de la medicina y podamos hacer estos diagnósticos, tomar mejores decisiones, a los directores generales, ministros, y es allí a partir de las secuencias se puede mejorar las vacunas que, como se ha dicho, son estacionarias como la influenza, que hay que vacunarse todos los años, porque gracias a estos estudios nos damos cuenta que el virus ha cambiado y las vacunas se perfeccionan para poder tratar de cubrir mayor cantidad de cepas o variantes”, recalcó González.

La colaboración no se limita al diagnóstico; el ICGES tendrá un papel protagónico en la creación de estándares científicos. El instituto colaborará activamente en la elaboración de documentos técnicos y guías internacionales. Estos materiales asegurarán que todos los países de la región utilicen las mejores prácticas en secuenciación genómica.

El Dr. Alexander Martínez, jefe del departamento de investigación en genómica y proteómica del ICGES, expresó que espera que se abran más puertas para la capacitación del personal y financiamiento con este reconocimiento. “Nosotros esperamos que esto ayude a potenciar. Uno de los beneficios es que podamos tener como centro es que ya tenemos ese patrón de trabajo que nos permita pedir como laboratorio pequeño, sino como parte de un todo que apoya a otros países. Ojalá en el futuro cercano nos permita tener estudios más formales, para el personal que llegue y más financiamiento para actualizar la tecnología. El dólar rinde en el laboratorio”.

En el convenio también se establece el desarrollo de guías para el análisis bioinformático, lo que permitirá estandarizar la información sanitaria en las Américas, manejar un mismo “lenguaje técnico”, y los países podrán compartir datos de forma más eficiente. Esto facilita la transferencia de conocimientos y la adopción de protocolos que han demostrado ser exitosos en el control de patógenos de potencial pandémico.

La designación como Centro Colaborador de la OPS/OMS tendrá una validez de cuatro años, a partir del 2 de septiembre del 2025 hasta el 1 de septiembre de 2029.