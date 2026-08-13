Inspirarán a las jóvenes a soñar sin límites en la FIL

Inspirar a las niñas y jóvenes a romper techos de cristal y descubrir su verdadero potencial será la gran apuesta de la Fundación Inspiring Girls Panamá en la Feria Internacional del Libro 2026. Del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, la organización desplegará una agenda de cinco paneles diseñados para conectar a las nuevas generaciones con referentes femeninas en diversas industrias. Según explicó la psicóloga y supervisora de proyectos de la organización María de los Ángeles Hernández, la iniciativa busca ampliar el horizonte profesional de las participantes mediante conversaciones sobre liderazgo, vocación, autoestima y empoderamiento.

El programa formativo arrancará el martes 25 de agosto con el conversatorio “Mujeres en la música: Toma el control de tu carrera” y se trasladará a la FIL Juvenil con ponencias centradas en el desarrollo personal, tales como “Descubre tu camino: cómo elegir una carrera que realmente va contigo” (26 de agosto) y “Rompe estereotipos, no tus sueños” (27 de agosto), de la mano de especialistas en psicología. Asimismo, el viernes 28 de agosto se ofrecerá el taller “Transforma tu pasión en poder”, orientado a brindar herramientas prácticas para que las estudiantes construyan sus proyectos de vida con claridad y confianza.

El broche de oro de la jornada tendrá lugar el domingo 30 de agosto con el panel “Moda y música en Panamá: ¿industrias conectadas o separadas?”, donde creadoras de la talla de Alessandra Bueno, Any Victoria, Vanya Díaz y María Gilma Arrocha abordarán la sinergia entre la estética y las artes escénicas. A través de este ciclo de encuentros, Inspiring Girls Panamá reafirma su compromiso de derribar etiquetas limitantes y abrir espacios para que más niñas se visualicen como las líderes del mañana.