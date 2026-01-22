Inicia reemplazo de bancas del Casco Antiguo

Las labores de reemplazo de 235 bancas, tipo coloniales, en el Casco Antiguo, San Felipe, Ciudad de Panamá, después de 15 años de deterioro, fue anunciada por la Alcaldía de Panamá.

El alcalde Mayer Mizrachi detalló que esta iniciativa fue aprobada por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.

“Esto fue licitado; es un proyecto del gobierno anterior y nosotros le estamos dando seguimiento para finalizarlo. El color no me encanta, pero se puede cambiar. Estamos conversando con el Ministerio de Cultura para que sean acordes a los lineamientos del Casco Antiguo, pero lo primordial es reemplazar las viejas y deterioradas por las nuevas”, señaló el jefe de la comuna capitalina.

El proyecto cuenta con una inversión de 247 mil dólares para la adquisición de piezas de metal que se integran al entorno histórico y brindan seguridad a los visitantes.

Este domingo 25, la Alcaldía de Panamá llevará a cabo la actividad “Casco Peatonal”, donde cientos de ciudadanos podrán disfrutar de diversas atracciones culturales y gastronómicas. En esta ocasión, se habilitará por primera vez la “Playita de las Garzas” para el disfrute de visitantes nacionales e internacionales.