Inicia la Feria “Tu Carrera”

Z.Emanuel | La Fundación Tu Carrera espera recibir a más de 5,000 personas en su segunda Feria de Orientación Vocacional Profesional, este 17 y 18 de abril, en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, a partir de las 10:00 a.m.

Juan Carlos Cajar, presidente de la fundación, destacó que el evento es gratuito y reúne a 25 instituciones, incluyendo universidades locales e internacionales y entidades como Meduca e Inadeh. “Nuestro principal objetivo es empoderar a los chicos para que puedan elegir de manera adecuada obteniendo información de todos los actores”, afirmó. La jornada incluye test de autoconocimiento y talleres sobre vida universitaria y mercado laboral.

Agregó que un análisis de los participantes reveló que el 40% de los jóvenes están interesados en Ciencias de la Salud y Tecnología, seguidos por un 15% en Negocios y un 10% en carreras técnicas. El evento también busca ser un puente de inclusión, recibiendo a docentes de la comarca Ngäbe-Buglé para replicar la información en sus comunidades.

“La elección de una carrera debe partir desde esa reflexión de en qué soy bueno, reconocer mis habilidades y destrezas... ver qué necesita el mercado laboral y, después de ahí, hacer un plan de acción”, puntualizó.