La industria literaria de Panamá es joven y sigue consolidándose por mano de todos sus miembros, desde escritores, hasta lectores, pasando por las casas distribuidoras.

Solo la Cámara Panameña del Libro (Capali) agrupa 34 agremiados, entre librerías y editoriales con sedes en diferentes puntos del país, de acuerdo a Orit Btesh, presidenta del ente.

Btesh, también fundadora de la cadena de librerías El Hombre de la Mancha, una de las más grandes del país, aseguró que el sector ha logrado avances significativos, entre ellos el aumento del hábito de la lectura entre los jóvenes y la exportación de obras de autores canaleros.

“Por nuestra parte enviamos algunos de esos títulos a la sucursal que establecimos en Bogotá, Colombia, para la venta. El más reciente es el de Juan David Morgan, ‘Con ardientes fulgores de gloria’, que relanzamos como edición nueva y corregida, durante la pasada Feria del Libro de Bogotá; además, hemos distribuido a otras librerías”, dijo.

Otras librerías que lideran proyectos para promoción de lectura son Gran Morrison, San Pablo, Librería de Panamá Viejo, El Lector, Católica Arquidiocesana, Distexsa y Matilda.

Retos

La Editorial Mariano Arosemena, del Ministerio de Cultura (MiCultura), tiene a su cargo la revisión para publicación de 10 obras ganadoras de importantes concursos nacionales, como lo son los Premios Miró, Rosa María Britton, Ariel Barría y Medio Pollito.

Priscilla Delgado, jefa de publicaciones de MiCultura, comentó que, aunque estos textos no se exportan, sí son promovidos en eventos internacionales, donde MiCultura es invitado.

Sobre el desarrollo de la rama de las letras, la también literata expresó que: “Todavía estamos muy en pañales en cuanto a industria editorial per se. Los escritores son eso y agentes literarios, además de vendedores, promotores y distribuidores, esto no quiere decir que sean malos, sino que no hay un formato para hacerlos conocer. El independiente tiene muchas dificultades y solo por redes sociales no puede vender”, manifestó.

Sin embargo, destacó Delgado, MiCultura creó La Casa del Escritor para servir como plataforma para las plumas emergentes y consolidadas.

La Binal

La Editorial Biblioteca Nacional es otra que contribuye con la publicación anual de tres obras.

Briseida Bloise, encargada, contó que: “Reeditamos obras panameñas que ya no se encuentran y cuyos autores han fallecido. Cumplimos con el objetivo de ser centro bibliográfico y patrimonial”.