Inauguran La Playita - Las Garzas

Este domingo 25 de enero se inauguró La Playita - Las Garzas, un nuevo espacio público costero ubicado en la periferia del Casco Antiguo. El evento contó con la participación de autoridades de la Alcaldía de Panamá, el Despacho de la primera dama, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá, junto a aliados del sector privado.

La alcaldía de Panamá detalló que para habilitar este espacio se cumplieron con los procedimientos necesarios para preservar los muros históricos y garantizar la estabilidad del litoral, en coordinación con especialistas del patrimonio y del Programa de Saneamiento de Panamá.

Además, se ha reglamentado formalmente el uso de La Playita, definiendo horarios, normas de convivencia y lineamientos ambientales para asegurar una experiencia segura y sostenible. El acceso estará permitido únicamente de 6:00 a.m., a 6:00 p.m., y se limitará a actividades pasivas como sentarse en la arena, tomar fotografías, contemplar el amanecer o atardecer y disfrutar del entorno costero.

Como parte de las medidas establecidas, no se permite el consumo de alcohol, el uso de bocinas, actividades náuticas, camping, mascotas sin control ni dejar basura o utilizar plásticos de un solo uso. Todas las previsiones de limpieza, manejo de desechos y seguridad ciudadana ya están activas, con presencia de vigilancia municipal y protocolos de mantenimiento continuo.

Al inaugurar, el alcalde Mayer Mizrachi destacó que “este es un atractivo turístico que pone al Casco Antiguo en otra liga: más vibrante, más accesible y con nuevas experiencias para panameños y visitantes. Estamos recuperando espacios para que la gente disfrute su ciudad”.

Se espera que con la apertura de este espacio se aporte a la recuperación histórica del litoral, se abra una nueva oportunidad de turismo para la ciudad.