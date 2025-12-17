Hijo del cineasta Rob Reiner imputado por el asesinato de sus padres

El hijo del aclamado cineasta estadounidense Rob Reiner fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, informó este martes el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo horas después del hallazgo en una lujosa residencia familiar de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70.

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes.

El hecho de que se trate de un asesinato “múltiple” se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

“También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, consideró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson. Se desconoce el motivo por el que el martes fue declarado incapaz de comparecer.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal de entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O’Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

Tratamientos

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El matrimonio tiene tres hijos, mientras que Rob Reiner tiene además una hija adoptiva con su primera pareja.

El abogado Alan Jackson se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su experiencia con el tratamiento de la adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años.

En un pódcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, “Being Charlie” (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Conmoción

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 “All in the Family”, para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 “Cuando Harry conoció a Sally”, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase “Quiero lo mismo que ella” después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

La muerte de Reiner, un activista ligado a causas progresistas, sacudió además a la esfera política.

Reiner le dio a los espectadores “algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas”, escribió el expresidente Barack Obama en la red social X.

En contraste, el mandatario Donald Trump arremetió el lunes contra Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano, llegando a decir que la pareja murió por el odio que causaba en su entorno la “furibunda obsesión” que el cineasta tenía en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción, incluso entre los miembros de su partido.