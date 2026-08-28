Haakon y Mette-Marit, las nuevas caras de una monarquía noruega sacudida por los escándalos

Considerado un estandarte de modernización, el flamante rey Haakon hereda una Corona noruega que durante largos años fue vista como un ejemplo, hasta que recientemente se vio vapuleada por varios escándalos, algunos de ellos en torno a su esposa Mette-Marit.

Con el fallecimiento de su padre Harald V, Haakon, reconocible por su silueta estilizada y su cuidada barba, asciende al trono a los 53 años tras una serie de vicisitudes.

Y es que la institución se ha visto sacudida por los vínculos de su esposa Mette-Marit con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, la reciente condena del hijo de esta por dos violaciones y el ruido en torno a la excéntrica pareja formada por su hermana Marta Luisa y un autoproclamado chamán norteamericano.

En sus años de príncipe, el nuevo monarca, emparentado con las familias reales de España e Inglaterra, se preocupó de proyectar una imagen de modestia, y de encarnar los valores de su generación, con la defensa del medioambiente y la lucha contra el racismo y la homofobia.

"Es importante que protejamos lo que somos, y que Noruega sea un país donde esté permitido amar y estar con quien uno quiera", declaró tras un ataque contra la comunidad LGTB+ en Oslo en 2022.

Nacido el 20 de julio de 1973, Haakon cursó parte de sus estudios en el sector público, siguiendo lo deseado por sus padres, Harald y Sonja.

Tras un paso por la Armada, se licenció en Ciencias Políticas en la universidad californiana de Berkeley, y luego obtuvo un máster en Desarrollo en la London School of Economics.

- Matrimonio... y escándalos familiares -

Aficionado a los deportes de invierno y a la música, Haakon conoció en un festival en 1999 a la mujer que cambiaría su vida, y la imagen de la institución: Mette-Marit Tjessem, una madre soltera conocida en el mundillo de la música 'house' de Oslo.

Nacida el 19 de agosto de 1973, de un padre periodista con problema de alcoholismo y una madre empleada de banca, Mette-Marit tenía ya un hijo, Marius Marius Borg Høiby, nacido en 1997 de una breve relación con un hombre que tuvo problemas con la justicia, por asuntos de drogas.

"Mi rebelión de adolescente fue más fuerte que la de mucha gente (...) me he movido en un ambiente en el que se han superado muchos límites", admitió la futura princesa en una conferencia de prensa antes de su boda con Haakon en 2001.

La opinión pública pasa página, y la pareja principesca tiene en enero de 2004 a Ingrid Alexandra, la siguiente en el orden de sucesión al trono, y a Sverre Magnus en diciembre de 2005.

Pero los nubarrones no tardan en cernirse de nuevo sobre la familia real.

La princesa Marta Luisa, hermana mayor de Haakon y adepta de las terapias alternativas, se vio acusada de aprovechar su título con fines comerciales.

Y tras el suicidio de su ex marido el escritor Ari Behn en 2019, tres años después del divorcio de la pareja, la princesa relanzó la polémica casándose en 2024 con un autoproclamado "chamán de sexta generación", el estadounidense Durek Verrett, calificado de "charlatán" por sus detractores.

Los problemas acechan también del lado de la salud, en el caso de Mette-Marit.

Aquejada de una forma inusual de fibrosis pulmonar, una enfermedad grave que dificulta la respiración, tuvo que suspender numerosos compromisos en los últimos años. En junio se sometió a un trasplante exitoso de pulmones.

- El caso Epstein y la condena del hijo de Mette-Marit -

A estos problemas se añadió una bomba mediática: la publicación en la prensa local, a inicios de año, de unos correos entre Mette-Marit y el delincuente sexual norteamericano Jeffrey Epstein (fallecido en 2019), que revelaban una relación sostenida durante varios años.

En 2012, cuatro años después de que Epstein hubiera sido ya condenado en Estados Unidos por solicitar los servicios sexuales de una menor, el financiero le dice a la princesa que anda por París "en busca de una esposa".

Esta le contesta que la capital francesa "es buena para el adulterio", pero que "las escandinavas son mejores mujeres". En 2013, la princesa se aloja cuatro días en su domicilio de Florida.

Mette-Marit acaba pidiendo disculpas y alegando "un error de juicio", e insiste en que fue "manipulada y engañada" por Epstein, con quien rompió su vínculo en 2014.

"Ella no hizo nada ilegal", dijo en su defensa el recién fallecido rey Harald.

"Cuando uno se casa, lo hace para lo mejor y lo peor", abundó Haakon en marzo de 2026 durante una entrevista televisada de la pareja.

Entre la opinión pública, el daño está hecho. Según varios sondeos, una mayoría de noruegos estima que Mette-Marit no debería ser reina, un varapalo para el Palacio real.

Las encuestas coinciden con el otro gran escándalo del momento, el proceso contra su hijo Marius Borg Høiby, finalmente condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos violaciones -una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero-y otros 32 cargos.

Con todo, la monarquía sigue siendo globalmente una institución popular en el país nórdico. Haakon goza de confianza según el último sondeo disponible, realizado en marzo, en el que ocho noruegos de diez consideraban que sería un buen rey.