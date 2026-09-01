Haakon VIII jura como rey de Noruega sin su esposa, convaleciente de un trasplante

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, juró este martes su cargo ante el Parlamento, en la primera gran ceremonia institucional de su reinado, marcada por la ausencia de su esposa, la reina Mette-Marit, que continúa recuperándose de un trasplante de pulmón.

Haakon VIII, de 53 años, se convirtió automáticamente en rey el viernes tras la muerte de su padre, Harald V. En Noruega, el papel del rey es esencialmente representativo y ceremonial.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios todopoderoso y omnisciente me ayude!", declaró el nuevo monarca al pronunciar la fórmula oficial del juramento.

A la ceremonia asistieron la reina Sonia, viuda de Harald V, y la princesa heredera Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon, ambas vestidas de negro.

La reina Mette-Marit no pudo estar presente, ya que sigue convaleciente de un trasplante de pulmón realizado el 17 de junio para tratar una enfermedad pulmonar incurable.

El Parlamento también guardó un minuto de silencio en memoria de Harald V, fallecido a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde había sido ingresado por una anemia hemolítica, una enfermedad sanguínea que provoca la destrucción de los glóbulos rojos.

Los funerales de Harald V, quien había reinado desde 1991, se celebrarán el 9 de septiembre en la catedral de Oslo.