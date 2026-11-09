HA*ASH gana dos Premios HEAT y anuncia gira por Norteamérica

El dúo pop HA*ASH fue uno de los protagonistas de la más reciente edición de los Premios HEAT, celebrada en Puerto Vallarta, México, donde obtuvo los galardones a Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda, consolidando su vigencia dentro de la música latina.

Durante la ceremonia realizada el 5 de noviembre, las hermanas Hanna y Ashley ofrecieron una presentación de “Antes Que Te Cases”, sencillo grabado junto al cantante mexicano Cristian Castro. La interpretación fue uno de los momentos destacados de la gala y reforzó el alcance del tema, que mantiene una positiva recepción entre el público.

Al recibir los reconocimientos, las artistas agradecieron el respaldo de sus seguidores, a quienes atribuyeron buena parte de los logros alcanzados durante su trayectoria musical. El dúo destacó que los premios representan también el apoyo constante de los fanáticos que han acompañado su carrera a lo largo de los años.

Tras la ceremonia, HA*ASH confirmó los preparativos de su nueva gira internacional “No Me Hablen de Amor Tour 2027”, con la que recorrerá 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá entre abril y mayo del próximo año.

El tour comenzará el 20 de abril en Toronto y continuará por mercados como Chicago, Denver, Seattle, Portland, Los Ángeles, San José, Phoenix, Las Vegas, Dallas, Houston, Nueva York y Atlanta, antes de concluir el 22 de mayo en Miami.

Con una carrera respaldada por múltiples éxitos comerciales y reconocimientos internacionales, HA*ASH mantiene una presencia constante en la escena musical latina. Los premios obtenidos en Puerto Vallarta y el anuncio de su próxima gira ratifican el momento de actividad que atraviesa el dúo y su capacidad para convocar audiencias en distintos mercados de América del Norte.