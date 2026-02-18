$!Gran fábrica de chocolate cobra vida en el teatro

La fantasía, el color y la imaginación se apoderan del Teatro ABA con la puesta en escena de Willy Wonka, una obra familiar que transporta al público al mágico universo de la famosa fábrica de chocolates.

La historia sigue a Charlie, un niño de buen corazón que obtiene uno de los codiciados boletos dorados para recorrer la extraordinaria fábrica del excéntrico Willy Wonka, viviendo una experiencia que combina aventura, humor y valiosas lecciones sobre la honestidad, la humildad y los sueños.

La adaptación y dirección están a cargo de Carlos Quintana, quien también firma el libreto de esta versión teatral pensada para toda la familia. “Queremos que cada niño y adulto que entre al teatro sienta que realmente cruzó las puertas de la fábrica y viva una experiencia mágica e inolvidable”, expresó Quintana.

El director destacó que se trata de un espectáculo lleno de música, coreografías y efectos que buscan mantener al público conectado de principio a fin. “Hemos trabajado con mucho detalle cada personaje y cada escena para que el público disfrute no solo de la historia, sino también del mensaje que deja”, agregó.

Quintana también confirmó las próximas funciones: “Estaremos el sábado 21 de febrero a las 11:00 a.m. y 1:00 p.m., y el domingo 22 de febrero en los mismos horarios, para que todas las familias tengan la oportunidad de acompañarnos en las funciones que mantenemos disponible”.