Gothic y Pablo Mures se unen en nuevo tema ‘Braff’

El artista jamaiquino Licoln Barronette, conocido como Gothic, está en Panamá para seguir expandiendo su propuesta musical, esta vez junto al panameño Pablo Mures, con quien acaba de lanzar un nuevo sencillo titulado "Braff", que combina los sonidos del reggae, dancehall y el reggaetón.

Además, “Braff” es un himno dancehall producido por Empress Ann Recordz que crea una mezcla de ritmos dancehall jamaiquinos con un toque latino, llevando el Caribe y Panamá al mundo musical.

Con una trayectoria de más de un año trabajando profesionalmente en la música, Gothic ha logrado conectar con artistas locales y experimentar de cerca la energía del público panameño.

El artista adelantó que prepara más colaboraciones con nombres reconocidos de la escena local y también con talentos de otros países como Costa Rica y Colombia, donde planea continuar su promoción. “Mi meta es crecer internacionalmente, no solo quedarme en Panamá, sino llevar este sonido a otros rincones del mundo”, aseguró.