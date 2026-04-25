“Godzilla Minus Zero” traerá al monstruo más cerca que nunca, adelanta su director

Godzilla estará más cerca que nunca de la audiencia en su nueva película “Godzilla Minus Zero”, dijo su director Takashi Yamazaki.

“Creo que nunca antes hemos podido llegar tan cerca de Godzilla”, dijo a AFP Yamazaki, en una entrevista al margen de la CinemaCon en Las Vegas.

El realizador japonés subrayó que los rugidos del legendario monstruo, así como el estruendo de sus pasos, retumbarán de forma inédita en las salas de cine gracias al avance de los efectos sonoros y de video en las salas de cine, el lugar que Yamazaki definió como el ambiente natural de Godzilla.

El director, a cargo del éxito taquillero “Godzilla Minus One” que le dio un Óscar por efectos visuales, dijo que acercar a las audiencias al cine no tiene que ver con gustos, y es más una responsabilidad de los cineastas.

“Recae parcialmente en nosotros, los realizadores, crear constantemente nuevas experiencias y razones para que la gente quiera ir a los cines y pasar su tiempo allí”.

Yamazaki presentó en la convención anual del sector en Las Vegas un adelanto de su venidero “Godzilla Minus Zero”.

La nueva película, que llegará a los cines estadounidenses en noviembre, está protagonizada por Ryûnosuke Kamiki y Minami Hamabe, y está ambientada en 1949, dos años después de los eventos de “Minus One”.

La producción se enfoca en la familia Shikishima, que “al comienzo de la cinta está realmente feliz”.

“Ellos finalmente encontraron este equilibrio entre lo que significa ser una familia. Y de nuevo, son enfrentados a una absoluta desesperación y a una tragedia horrible”, relató Yamazaki.

El director acotó que las audiencias conseguirán identificarse con el esfuerzo y la energía necesarios para recuperarse de una experiencia tan negativa y continuar viviendo.

- Hábitat natural: el cine -

Para el cineasta, de 61 años, asumir una secuela supuso desafíos propios, como superarse a sí mismo.

“’Godzilla Minus One’ fue afortunadamente muy elogiada y se ha convertido en una de las películas más queridas de Godzilla”, dijo.

“Y esa marca se ha vuelto un nuevo obstáculo. Mal sabía yo que estaba alimentando a mi nuevo enemigo”, agregó el director.

Parte del desafío fue superar su propia producción e introducir novedades en el género.

“No fui capaz de hacer todo con ‘Godzilla Minus One’”, dijo Yamazaki.

“Así que uno de mis propios nuevos desafíos es poner imágenes y visuales en la pantalla que nadie haya visto antes en una película de kaiju”.

En el adelanto que el director presentó en la CinemaCon se ve a Godzilla cara a cara con la Estatua de la Libertad de Nueva York.

La imagen causó sorpresa en la sala, pero Yamazaki advirtió que, más allá de las expectativas que el clip generó, “la película mostrará a Japón más de lo que la gente imagina”.

“Esa escena es muy importante para el personaje en la película, y es un tipo de escena muy impresionante”, agregó.

Pero el director aclaró que más que buscar apuntar a una audiencia internacional, “el foco estaba en la historia, y en hallar lo que era mejor para la narrativa”.

En la era del streaming, Yamazaki también defiende la importancia de la pantalla grande para Godzilla, que nació en el cine y sólo puede habitar allí, en su ambiente natural, afirma.

“Creo que (Godzilla) realmente necesita apoyarse en ciertas experiencias que solo podemos tener dentro de los cines”, dijo su director.