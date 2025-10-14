Gloria Estefan ya tiene su calle en Miami

En un emotivo gesto de reconocimiento, la ciudad de Miami ha rendido homenaje a una de sus más grandes embajadoras culturales: la cantautora cubana Gloria Estefan.

A partir de ahora, la icónica artista cuenta con una calle que lleva su nombre “Gloria Estefan Way”, como tributo a su extraordinario legado musical, su impacto cultural y su profundo vínculo con la ciudad que la vio crecer como figura global.

La vía, ubicada en el 1300 de Ocean Drive en Miami Beach, se encuentra justo frente al histórico Hotel Cardozo, propiedad de la familia Estefan, y se convierte en un nuevo punto de referencia para residentes y visitantes que celebran el orgullo latino en el corazón de Florida.

Desde Miami para el mundo, Gloria Estefan continúa consolidándose como símbolo de talento, perseverancia e identidad cultural, siendo una de las figuras más influyentes e icónicas de la música latina contemporánea.

Este reconocimiento se suma a una trayectoria marcada por múltiples premios internacionales, contribuciones filantrópicas y una constante defensa de las raíces hispanas en escenarios globales.