Gian Marco conquista Miami con “Bajo la Manga”, su nuevo álbum

Gian Marco protagonizó una noche inolvidable este pasado viernes en el Flamingo Theater de Miami, donde presentó en vivo su más reciente producción discográfica, BAJO LA MANGA, en un encuentro especial junto a un grupo selecto de amigos, fanáticos y medios de comunicación. La velada celebró una nueva etapa artística para el reconocido artista y compositor, cuya trayectoria de más de 35 años continúa expandiéndose a través de nuevos sonidos y propuestas musicales.

Durante más de dos horas de espectáculo, Gian Marco recorrió las canciones de BAJO LA MANGA, un álbum integrado por siete temas que marca su primera incursión discográfica en la salsa. Con esta producción, el artista explora nuevas posibilidades rítmicas sin perder la sensibilidad, la esencia autoral y la fuerza interpretativa que han definido su carrera.

El álbum representa una nueva manera de acercarse a su universo musical, llevando sus composiciones a territorios sonoros distintos y explorando los matices de un género que le permite reinventarse como intérprete. Entre sus temas destaca “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una propuesta que fusiona la cumbia con influencias salseras y refleja la libertad creativa que caracteriza este proyecto.

La noche también estuvo dedicada a los clásicos que han acompañado a Gian Marco a lo largo de su carrera. En un formato acústico, el artista regaló al público interpretaciones íntimas de algunas de sus canciones más queridas y sorprendió a los asistentes con versiones en salsa de éxitos como “Se Me Olvidó” y “Este Loco Que Te Mira” entre otros. Así, ofreció una experiencia que conectó la nostalgia de su repertorio con la energía de sus nuevas exploraciones musicales.

Entre los asistentes a esta velada especial se encontraban el reconocido cantante Luis Enrique y el compositor Fernando Osorio, quienes compartieron con el artista una noche dedicada a la música y a la celebración de su trayectoria.