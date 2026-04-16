FOX Latin America adquiere derechos de Tigo Sports y lanzará su señal en Panamá.

FOX Latin America anunció oficialmente la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en Centroamérica, un movimiento estratégico que marca el lanzamiento del Canal FOX en Panamá a partir de mayo. Esta operación refuerza la infraestructura operativa de la cadena en la región y garantiza que los suscriptores panameños mantengan acceso a sus contenidos deportivos habituales bajo una propuesta robusta.

Para el mercado local, el punto más relevante de esta adquisición es la gestión de los derechos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). La señal integrará el fútbol nacional a un portafolio regional que incluye la Primera División de El Salvador y equipos exclusivos de las ligas de Costa Rica y Guatemala, consolidando así una de las ofertas de fútbol centroamericano más completas del mercado televisivo.

La estrategia de contenido de FOX complementará la producción local con un catálogo internacional de alto perfil. Los televidentes en Panamá tendrán acceso a ligas de relevancia global como la Premier League, la UEFA Europa League, la Saudi Pro League y la Liga MX. Asimismo, la cadena confirmó que sumará la Bundesliga a su oferta a partir de la temporada 2026-27, además de una cobertura ampliada del fútbol femenino internacional.

Más allá del balompié, la cadena ofrecerá una programación de más de 800 eventos en vivo anuales. Esta oferta multidisciplinaria abarca el béisbol de las Grandes Ligas (MLB), deportes de combate como la PFL y la lucha libre AAA, y una amplia gama de automovilismo que incluye la NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC, junto con el deporte colegial de la Big Ten Conference de Estados Unidos.

Carlos Martínez, EVP y managing director de FOX Latin America, señaló que la expansión responde a la profunda pasión deportiva de la región. La operación en el territorio será liderada por Leandro Lagos y los contenidos estarán disponibles a través de televisión de pago, la plataforma gratuita Tubi y, próximamente, mediante los servicios de streaming FOX+ y FOX One.