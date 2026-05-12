Finlandia e Israel, entre los clasificados a la semifinal de Eurovisión

La favorita Finlandia logró clasificarse en la primera semifinal de Eurovisión del martes junto a Israel, cuya participación provocó que cinco países boicotearan el mayor evento musical televisado en directo del mundo.

Con ráfagas de hielo seco y chorros de llamas, la fiesta de Eurovisión arrancó en el Wiener Stadthalle de Viena, donde 11.200 seguidores vieron 15 propuestas disputarse 10 plazas para la gran final del sábado.

Bélgica dio la sorpresa al conseguir su paso. También clasificaron Croacia, Grecia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia.

Sin embargo, se acabó el camino hacia la gloria para Estonia, Georgia, Montenegro y Portugal.

La diminuta San Marino también se despidió, pese a contar con la voz invitada de Boy George, estrella de los Culture Club de los años ochenta.

Los espectadores disfrutaron de una amplia gama de estilos procedentes de todo el continente.

Las actuaciones fueron desde el pop animado de Estonia hasta los agudos vertiginosos de Polonia y el misterio sombrío de Lion Ceccah, de Lituania.

Este año se celebra la 70ª edición de Eurovisión que, pese al espectáculo y el glamour, rara vez se libra de la política que le rodea.

La guerra de Israel en la Franja de Gaza llevó a cinco países a retirarse de este fastuoso certamen anual, en el mayor boicot político hasta la fecha.

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia descartaron su participación. Los tres primeros se negaron siquiera a retransmitir el concurso de esta semana.

Las retiradas han dejado en 35 el número de países participantes este año, la cifra más baja desde que en 2004 se ampliara el cupo de participantes.

Con aficionados agitando banderas israelíes, Noam Bettan interpretó "Michelle", una canción en hebreo, francés e inglés.

Antes, unas decenas de activistas propalestinos depositaron ataúdes en el centro de Viena a modo de protesta.

El director de Eurovisión, Martin Green, afirmó en rueda de prensa que las protestas demostraban que Viena permite que todo el mundo se exprese.

Este año, las semifinales se deciden tanto por votación popular como por jurados profesionales, en un intento de recuperar la confianza de los fans en el sistema de votación.

El dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen es el gran favorito de Eurovisión con "Liekinheitin", o "Lanzallamas".