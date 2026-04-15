$!FIL apuesta por el cine, arte y musical en honor al Canal

La Feria Internacional del Libro 2026 se celebrará del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Atlapa, con el Canal de Panamá como invitado de honor, en el marco de los 10 años de su ampliación.

La presidenta de la Cámara Panameña del Libro, Orit Btesh, destacó que esta edición “no es solo una feria, es una historia que invita a pensar el país que queremos ser”, subrayando que el Canal “es un símbolo de soberanía, conexión y una de las grandes historias de la humanidad”. Añadió que esta elección busca resaltar la relación entre conocimiento e identidad.

Btesh también enfatizó que la feria se proyecta con más de 100 escritores nacionales y 30 internacionales, además de una apuesta educativa con más de 70 actividades para estudiantes y más de 500 docentes en congresos.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que la lectura debe convertirse en una herramienta para los estudiantes y no en una obligación académica. Señaló que iniciativas como la feria contribuyen a formar el hábito de la escritura y creatividad.

El vicepresidente de Comunicación del Canal, Eduardo Quirós, expresó que ser el invitado de honor representa “un orgullo y un reto”, al tratarse de una participación distinta a la habitual del Canal. Indicó que trabajan en una agenda amplia con paneles, presentaciones de libros y actividades centradas en la historia y evolución de la vía interoceánica.

Los boletos están en preventa hasta el 15 de agosto: $3 adultos; $1 niños, estudiantes y universitarios; $2 jubilados; y un pasaporte cultural de $15 por los seis días. Niños menores de cuatro años entran gratis.