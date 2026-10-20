Fiesta Alrededor del Mundo: un éxito benéfico y solidario

Con una masiva asistencia y un ambiente de total solidaridad, se celebró el 18 de octubre la Fiesta Alrededor del Mundo 2026 en el Megápolis Convention Center, organizada por la Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños.

El evento benéfico, que se desarrolló en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., logró su objetivo de recaudar fondos destinados a impulsar diversos proyectos sociales en las provincias de Colón y Veraguas, así como en el distrito de San Miguelito. Durante toda la jornada, los asistentes disfrutaron de un recorrido global a través de la gastronomía de más de 40 países, música, bailes, artesanías y tradiciones.

El público vibró con una variada cartelera artística. Por la tarima pasaron reconocidos talentos nacionales como Océano, Los Dollies, Arian Abadi, Idania Dowman, Doble Sentido y White Noise, quienes estuvieron acompañados de presentaciones de bailes y pasarelas representativas de diferentes naciones.

Uno de los puntos más aplaudidos y visitados del evento fue la exhibición arqueológica “El Último Vuelo del Chamán”, una impresionante muestra que reunió valiosas piezas precolombinas gracias al respaldo de la Fundación Sitio El Caño y el Ministerio de Cultura (MiCultura).