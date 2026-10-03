Festival Family promueve la prevención del bullying

El Primer Festival Family reunió a familias, emprendedores y organizaciones en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en una jornada enfocada en la salud, la convivencia familiar y la prevención del bullying y el acoso escolar en Panamá.

La actividad contó con el acompañamiento de las fundaciones 500 Voces y Somos Voz, No Silencio, que promovieron espacios de sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental y detectar a tiempo situaciones de acoso que puedan afectar a niños y jóvenes.

Uno de los momentos de mayor impacto fue la participación de Jain Bynoe, madre de José Boloco Jaramillo, quien falleció en un caso relacionado con bullying. Durante el encuentro, Bynoe hizo un llamado a las familias a prestar atención a la salud mental de sus hijos y a alzar la voz ante cualquier situación de acoso.

“Como madre de José, que en paz descanse, primera víctima del bullying reportado en Panamá en el 2026, quiero alzar la voz, no solamente por mi hijo que hoy no está conmigo, sino por todos los niños en Panamá que son víctimas de bullying y acoso escolar”, expresó Bynoe.

El festival también incluyó la participación de emprendedores, quienes ofrecieron sus productos y servicios, mientras las familias disfrutaron de un espacio de convivencia y reflexión sobre la prevención y el bienestar.