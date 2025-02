Fernando Wong presenta en Panamá su libro “The Young Man and the Tree”

El reconocido diseñador de paisajes panameño Fernando Wong lanzó su nuevo libro The Young Man and the Tree, una obra que captura la esencia de su trabajo en exuberantes jardines privados de climas tropicales.

El evento, celebrado en Santa Familia, en el Casco Antiguo de Panamá, reunió a personalidades nacionales e internacionales en un ambiente inspirado en Palm Beach.

El libro muestra la trayectoria de Wong, quien ha sido calificado como “uno de los diseñadores de paisajes más influyentes de Estados Unidos” por Elle Decor. En sus páginas, se pueden apreciar sus icónicas creaciones en lugares como Miami, Palm Beach y Lyford Cay en las Bahamas.

Con un prólogo de Martha Stewart y comentarios de reconocidos diseñadores de interiores como David Netto, Miles Redd y Amanda Lindroth, The Young Man and the Tree ofrece una fuente de inspiración para amantes de los jardines y el paisajismo. “Lanzar este libro en mi tierra natal es un gran motivo de orgullo. Nuestro país cuenta con una belleza natural y paisajes suntuosos que han sido fuente de inspiración para mis diseños durante los últimos 20 años”, expresó Wong.

Desde que fundó Fernando Wong Outdoor Living Design en 2005 junto a su socio Tim Johnson, Wong ha llevado su talento a nivel internacional, diseñando paisajes para propiedades privadas y hoteles de renombre como Four Seasons. Su trabajo ha sido reconocido por publicaciones como Forbes, Architectural Digest y Garden Design Magazine, consolidándolo como una de las figuras más influyentes en la arquitectura paisajística.

The Young Man and the Tree ya está disponible en Panamá en todas las tiendas Casa Miscellany y en Amazon.